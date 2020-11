Dritte Wiener Teststraße beim Austria Center in der Donaustadt

An den Wiener Teststraßen wird vorwiegend im Auto getestet. Aber auch "Walk-Ins" gibt es.

Ab 1. Dezember geht die dritte Teststraße in Betrieb.-Ein weiterer Standort wird gesucht, und soll eine der bisherigen Teststraßen ersetzen. Der Start für die Arzt-Container ist noch nicht bekannt.

Nun steht der Standort für die dritte Wiener Corona-Teststraße fest: Die Einrichtung soll im Norden der Stadt, beim Austria Center Vienna in der Donaustadt, aufgebaut werden. Plan ist eine Inbetriebnahme mit 1. Dezember. Ein weiterer Standort wird im Westen oder Süden gesucht, der entweder jenen auf der Donauinsel oder beim Stadion ersetzen soll.

"Die Teststraße beim Austria Center wird sich bei den Parkdecks und auf dem Vorplatz befinden", bestätigte ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) den entsprechenden Bericht der "Heute", die als Erste über die neue Teststraße berichtete. Dies habe den Vorteil, dass sowohl das Personal als auch jene Personen, die sich testen lassen wollen, in der kalten Jahreszeit besser vor der Witterung geschützt sind.

Außerdem sucht die Stadt einen weiteren Teststraßen-Standort im Westen oder Süden, der im Dezember in Betrieb gehen soll, hieß es. Ist dieser gefunden, soll eine der beiden bestehenden Teststraßen - entweder die auf der Donauinsel oder die beim Ernst-Happel-Stadion - dorthin verlegt werden, erklärte der Hacker-Sprecher. "Welcher Standort das ist, entscheidet sich in den nächsten Tagen."

Derzeit ist es möglich, sich ohne Anmeldung zur Testraße zu kommen, um sich testen zu lassen. Personen ohne Symptome können sowohl zur Straße beim Ernst-Happel-Stadion als auch zu jener auf der Donauinsel. Wer leichte Symtpome hat, soll nur zur Teststraße auf der Donauinsel kommen. Jene Personen sind angehalten, zunächst die Gesundheitshotline 1450 anzurufen.

Checkbox-Start noch offen

Für Personen, die ihre Symptome bei einem Arzt abklären lassen wollen, plant die Stadt Wien zudem eigene Container aufzustellen. Dort soll ein Schnelltest Klarheit bringen, ob eine Grippe oder eine Coronavirus-Infektion vorliegt. Der Start der ersten drei sogenannten „Checkboxen“ war für vergangene Woche geplant, dieser wurde jedoch durch den Terror-Anschlag in Wien verschoben. Es dürfte in den kommenden Tagen soweit sein. Bisher war das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker am Dienstag noch nicht für die „Presse“ erreichbar.

(APA/red.)