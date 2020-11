Apple Event mit neuen Macs und "One More Thing"?

Um 19 Uhr startet der dritte Produktreigen Apples. Erwartet werden die ersten Macs mit ARM-Prozessoren. Auch AirTags könnten vorgestellt werden. Wir berichten live.

Mit „One More Thing“ zog der verstorbene Apple-Gründer Steve Jobs am Ende einer Präsentation noch ein Ass aus dem Ärmel. Auch wenn man meist schon dachte, es wäre vorbei. Denke man an Airport, den iPod Touch, oder Apple TV. Auch das MacBook Pro mit Intels Dual-Core-Prozessor zählte zu jenen Produkten, die sich Steve Jobs damals für den Schluss aufhob. Und von jener Technologie wird sich Apple nun 15 Jahre später abwenden.

Heute, Dienstag, wird Apple um 19 Uhr den Schalter umlegen und dem Online-Publikum seine neuen Mac-Computer vorstellen. Wie Konzernchef Tim Cook bereits auf der Entwicklerkonferenz WWDC im Juni ankündigte, wird sich Apple von Intel trennen und setzt damit einen weiteren Schritt in die Unabhängigkeit. Wie auch schon bei Tablets, Smartphones, den Uhren und den TV-Boxen kommen seit vielen Jahren selbstentwickelte Prozessoren, die auf der ARM-Architektur basieren, zum Einsatz.

Die Verzahnung der Komponenten

Für Apple und seine Kunden hat das einen entscheidenden Vorteil. Indem der Konzern die Software- und Hardware-Entwicklung selbst übernimmt, werden die Komponenten ideal aufeinander abgestimmt. Nutzer, die ihre technische Ausstattung vollständig aus der Apple-Welt beziehen, können nahtlos zwischen den Geräten wechseln. Ein Film, der am iPad begonnen wurde, kann am Apple TV an der selben Stelle weiter geschaut werden. Ein Foto vom iPhone kann innerhalb von Minuten am Mac bearbeitet werden. Diese Integration wird mit dem Wechsel auf ARM-Prozessoren noch besser funktionieren.

Spannende bleibt die finale Ausstattung der neuen Geräte. Für die Gerüchteküche in Online-Foren scheinen neue Versionen des MacBook Air und des 13 Zoll großen MacBook Pro gesetzt. Das 16 Zoll Modell soll ebenfalls ein Update erhalten.

Apple AirTags - Nie mehr kramen?

Ein weiteres Device soll heute vorgestellt werden. Die AirTags basieren auf Bluetooth und sollen mit Gegenständen gepaart werden, die man gerne mal in der Wohnung oder der Handtasche sucht, wie zum Beispiel den Autoschlüssel. Hängt nun am Schlüsselbund so ein AirTag kann über das iPhone danach gesucht werden.

Hier können Sie den Livestream mitverfolgen. Der Artikel wird regelmäßig aktualisiert.

Sollte der Link nicht funktionieren, klicken Sie hier.