Saeb Erekat: Der weltgewandte Verhandler der PLO ist tot

Seit den 1990er-Jahren hatte Saeb Erekat für die Palästinenser mit Israel über Frieden gesprochen. Jetzt verstarb der PLO-Generalsekretär nach einer Coronainfektion.

Er zählte zu den international bekanntesten Gesichtern der palästinensischen Autonomiebehörde. In perfektem Englisch gab er weltweit Interviews, in denen er redegewandt den palästinensischen Standpunkt präsentierte. Am Dienstag ist Saeb Erekat, Generalsekretär der Palästinensischen Befreiungsorganisation, PLO, in einem israelischen Spital in Jerusalem gestorben. Der 65-Jährige hatte sich mit dem Coronavirus infiziert. Bereits 2017 musste Erekat in den USA eine Lunge transplantiert werden. Nun erlag er im Zuge seiner Covid-19-Erkrankung einer Lungenfibrose.

Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas sprach am Dienstag von einem „großen Verlust“ durch den Tod Erekats. „Palästina fehlt jetzt ein patriotischer Führer, ein großer Kämpfer, der eine entscheidende Rolle beim Hissen der palästinensischen Flagge gespielt hat“, sagte Abbas. Und er verwies auf Erekats Verdienste in den Verhandlungen der Palästinenser mit Israel. Erekat war seit Beginn der 1990er-Jahre in die Friedensgespräche mit Israel eingebunden. Schon beim ersten vorsichtigen Abtasten beider verfeindeter Parteien auf der Nahostkonferenz in Genf 1991 zählte er zur palästinensischen Delegation. Später wurde er palästinensischer Chefverhandler.

Yossi Beilin, der in den 1990er-Jahren für Israel verhandelte, sagte über Erekat: „Er ging immer in die Gespräche mit dem Willen, zu einer Übereinkunft zu kommen.“

Erekat hatte in den USA und Großbritannien Politikwissenschaft studiert und später an der An-Najah-Universität in Nablus im Westjordanland unterrichtet.

Seit 2014 liegen die Gespräche der Palästinenser mit Israel auf Eis. Als Konsequenz aus Annexionsplänen Israels im Westjordanland hatte der Palästinenserpräsident Abbas Mitte Mai die Aufhebung aller Vereinbarungen mit Israel und den USA erklärt. Israel hat das Annexionsvorhaben allerdings im Gegenzug für die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten vorerst gestoppt, baut die Siedlungen im Westjordanland aber weiter aus.

Spitalsbehandlung für den „Feind"

Erekat galt als Pragmatiker, der nach Kompromissen suchte, der zugleich aber auch immer wieder heftige Kritik an der israelischen Seite übte. Dass das führende PLO-Mitglied nun im israelischen Hadassah-Spital behandelt wurde, sorgte auf israelischen Social-Media-Kanälen und bei einigen Politikern auch für Kritik: Man helfe damit „einem Feind“. Das Spital behandelte Erekat trotzdem bis zuletzt.

