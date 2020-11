Diego Maradona soll Krankenhaus bald verlassen

Argentiniens Fußballlegende Diego Maradona findet sich nach der Gehirn-OP wegen eines Hämatoms auf dem Weg der Besserung.

Argentiniens Fußball-Legende Diego Maradona erholt sich gut von seiner Gehirn-Operation und soll in den kommenden Tagen aus dem Krankenhaus entlassen werden. Wie sein Leibarzt Leopoldo Luque am Montag in Buenos Aires gegenüber Medienvertretern berichtete, will der 60-Jährige nach Hause, eine Entlassung werde auch angestrebt. Maradona gehe es "sehr gut", so Luque.

Am Wochenende wurde der Weltmeister von 1986 noch in der Klinik behalten, nachdem ihn Entzugserscheinungen nach übermäßigem Alkoholkonsum geplagt hatten. Maradona hatte immer wieder mit Suchtproblemen zu kämpfen gehabt. Zu Beginn der vergangenen Woche wurde er wenige Tage nach seinem Geburtstag erfolgreich wegen eines subduralen Hämatoms operiert.

(APA/dpa)