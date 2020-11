Trump beginnt das personelle Reinemachen

Der US-Präsident glaubt nach wie vor nicht an seine Niederlage gegen Joe Biden. Stattdessen will Donald Trump Mitarbeiter entlassen, wenn sie nach neuen Jobs Ausschau halten. Am Montag feuerte er den Verteidigungsminister.

„You're fired.“ Es sind diese Worte, die aus dem New Yorker Immobilieninvestor Donald Trump einen Reality-TV-Star machten. Diese Worte blieben auch seine Marke im Weißen Haus - Trump, der US-Präsident, habe eine Personal-Drehtür einbauen lassen, scherzte man in Washington ob des regen Kommen und Gehens in den Top-Posten der US-Regierung.



Am Montag fügte Trump der langen Liste der abgesägten Mitarbeiter noch einen Namen hinzu: Mark Esper. Der Verteidigungsminister war selber durch eine Personalrochade auf den Posten gekommen; nachdem Esper Trump im Zuge der Unruhen in den USA im Sommer öffentlich widersprochen hatte, war mit seinem Abgang gerechnet worden.

Auf Esper folgt nun Christopher Miller, bislang Chef des nationalen Antiterror-Zentrums. Trump hält nun bei vier amtsführenden Verteidigungsministern in zwei Jahren.

Außerdem entlassen wurde am Montag der Chefwissenschaftler des Klimaprogramms der US-Regierung, Michael Kuperberg. Er soll von einem Beamten aus einer anderen Behörde ersetzt werden, der eng mit Klimawandelleugnern zusammenarbeiten soll.

Gerüchte über Abberufungen machen seit Wochen die Runde

Esper und Kuperberg dürften aber nicht die einzigen Kandidaten sein, die Trump, selber gerade abgewählt, auf der Abschussliste hat. Schon vor der Wahl am vergangenen Dienstag machten Gerüchte nicht nur über Espers Abberufung, sondern auch über jene von FBI-Direktor Christopher Wray und CIA-Chefin Gina Haspel die Runde. Auch Entlassungen im Justizministerium würden nicht ausgeschlossen. Am beunruhigendsten sei, dass der Zeitpunkt von Espers Entlassung „ernsthafte Fragen zu Trumps geplanten Maßnahmen für die letzten Tage seiner Amtszeit“, aufwerfe, meinte die Sprecherin des Repräsentatenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, am Montag.

Wahl 2024 im Hinterkopf

Das Motiv, so Beobachter: wahrgenommene mangelnde Loyalität dem Präsidenten gegenüber. Dazu passt, dass der Personalchef im Weißen Haus die Botschaft unter seinen Mitarbeitern verbreiten lässt: Wer sich jetzt nach einem neuen Job umsieht, wird gefeuert.

Die Abberufungen können als doppeldeutiges Machtspiel verstanden werden. Einerseits wird Trump nachgesagt, nun - anstelle von klarem Powerplay als wiedergewählter Präsident - aus Rache heraus zu agieren. Andererseits könnte Trump, der dem US-Medium „Axios“ zufolge ein neuerliches Antreten bei der Wahl 2024 ins Auge fasst, seinen Wählern zeigen, dass er auch im Abtreten auf Konventionen pfeift. Und durch die Entlassungen auch jene in Schach hält, die sich von ihm abwenden würden.

Mit einer Kandidatur 2024 würde Trump eine zentrale Figur in der Republikanischen Partei bleiben, die er in den vergangenen Jahren weitgehend unter seine Kontrolle gebracht hat. Als Kandidat für die Wahl 2020 hatte sich Trump gleich bei seinem Amtsantritt 2017 angemeldet.

(epos/Ag.)