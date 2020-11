Verordnung: Corona-Positive dürfen in Altenheimen arbeiten

Was in der Praxis bereits Realität war, ist nun in einer Verordnung verankert.

Dass auch Corona-positive in Pflegeheimen arbeiten dürfen, wurde in Österreich bereits - wie berichtet - praktiziert. Nun ist dies auch gesetzlich verankert. In einer Verordnung, die Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Dienstagvormittag veröffentlicht, ist festgeschrieben, auch positiv getestete Mitarbeiter von Altenheimen und Spitälern an ihrem Arbeitsplatz tätig werden können. Gelten wird dies für Beschäftigte, bei denen aufgrund des CT-Werts von über 30 keine Ansteckungsgefahr mehr besteht.

Weiters wird in der Verordnung, die auch die Öffnungszeiten im Handel limitiert, klargestellt, dass in den Spitälern Patientenanwälte zuzulassen sind. Gleiches gilt in Pflegeheimen für Bewohnervertreter und in allen Einrichtungen für Kommissionen zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte.

(APA)