Prozess wegen Anschlägen in Katalonien mit 16 Toten eröffnet

Ein Marokkaner war 2017 in Barcelona mit einem Wagen in eine Menschenmenge gerast, später griffen Islamisten an anderer Stelle an. Die Attentäter wurden erschossen, nun stehen mutmaßliche Helfer vor Gericht.

In Spanien hat am Dienstag der Prozess gegen drei mutmaßliche Helfer der islamistischen Attentäter von Barcelona und Cambrils im Jahr 2017 begonnen. Zwei der Angeklagten müssen sich unter anderem wegen der Mitgliedschaft in einer jihadistischen Zelle verantworten, alle drei müssen mit langjährigen Haftstrafen rechnen.

Bei den von der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) für sich reklamierten Anschlägen waren insgesamt 16 Menschen getötet und 140 verletzt worden. In Barcelona war ein Attentäter mit einem Lieferwagen auf dem Boulevard La Rambla (auch: Las Ramblas, Les Rambles) in die Menschenmenge gerast, weitere Terroristen griffen Menschen in einem Küstenort an.

23-jähriger Hauptangeklagter

Der Prozess findet unter hohen Sicherheitsvorkehrungen in San Fernando de Henares im Osten von Madrid statt. Dem 23-jährigen Hauptangeklagten wird unter anderem Mitgliedschaft in einer Terrororganisation sowie Herstellung und Besitz von Sprengstoff zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Haftstrafe von 41 Jahren.

Ein 31-jähriger mitangeklagter Marokkaner soll nach Forderung der Anklage 36 Jahre in Haft. Er hatte den Lieferwagen gemietet, mit dem bei dem Anschlag auf den Ramblas 14 Menschen getötet wurden. Der dritte Angeklagte muss mit acht Jahren Haft rechnen, weil er den Attentätern ein Fahrzeug und Dokumente geliehen hatte.

Am 17. August 2017 war der Attentäter Younes A., ein 22-jähriger Marokkaner, mit dem Lieferwagen in die Menschenmenge auf der Flaniermeile in Barcelona gerast. Auf der Flucht tötete er einen weiteren Menschen, bevor er Tage später von der Polizei erschossen wurde.

Am Tag nach dem Anschlag überfuhren fünf Islamisten im katalonischen Badeort Cambrils mehrere Passanten, verletzten sie und erstachen eine Frau. Auch diese Angreifer wurden von der Polizei erschossen.

(APA/AFP)