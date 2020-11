Zukunftsträchtiger Standort mit gutem Mix

In Tirol stehen Investitionen in Digitalisierung und Forschung ganz oben auf der Agenda. Regional, digital, nachhaltig – das sind unsere Stichworte und Eckpfeiler, die wir längerfristig fokussieren.

Die Coronakrise ist eine große Herausforderung, aber Tirol hat gute Voraussetzungen, um diese Krise zu meistern: Regional, digital, nachhaltig – das sind unsere Stichworte und unsere Eckpfeiler, die wir längerfristig fokussieren. Wir sind ein starker und zukunftsträchtiger Standort mit einem guten Mix aus großen Leitbetrieben sowie einem starken Rückgrat an kleineren und mittleren Unternehmen – zumeist in Familienhand. Tirol ist auch Heimat von zahlreichen „Hidden Champions“, die in der Öffentlichkeit oft gar nicht so bekannt sind, aber international mit ihrem Know-how und ihren innovativen Produkten punkten können: Ob ein Holzofen zum Brotbacken in Japan, ein Shisha-Zelt im Irak, Rasierpinsel für Barber-Shops in den USA oder Sicherheitstechnik für den Schweizer Gotthardtunnel – das alles ist „made in Tirol“.

Im aktuellen Innovationsindex der niederländischen Bank ING zur Entwicklung der Innovationskraft in den 19 Ländern der Eurozone schafft es Tirol im Österreichvergleich nach Wien auf Platz 2. Tirol punktet insbesondere mit Flexibilität, vergleichsweise vielen selbstständig beschäftigten Personen und ist Spitzenreiter bei der Internetversorgung von Haushalten.

In Tirol stehen Investitionen in Digitalisierung und Forschung ganz oben auf der Agenda. In den letzten Jahren wurde einiges erreicht. Bereits 200 Gemeinden und Planungsverbände realisieren derzeit mit Unterstützung des Landes ihr eigenes Glasfasernetz. Bis 2023 werden insgesamt 150 Millionen Euro allein an Landesgeldern in die Digitalisierung investiert worden sein. Eine leistungsfähige und verlässliche Glasfaserinfrastruktur verbessert die Lebensqualität in den Gemeinden im Sinne der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung. Sie ist wichtig, um Arbeitsplätze im ländlichen Raum zu halten, Zukunftsperspektiven zu bieten und einer Landflucht vorzubeugen. Nicht zuletzt geht es um die internationale Wettbewerbsfähigkeit: Unternehmen können sich auch in der Peripherie ansiedeln, wenn die Anbindung an das Glasfasernetz gegeben ist.

Wir fördern außerdem Energiesparmaßnahmen, den Ausbau der Wasserkraft und evaluieren Standorte für Wasserstofferzeugungs- und Verwertungsanlagen in Tirol. In Summe wollen wir Tirol als nachhaltigen und klimaneutralen Lebens- und Erholungsraum aus der Krise führen und unser Land krisenfest und klimafit machen. Die Wirtschaftsförderung des Landes beinhaltet gezielte Förderungen von erneuerbaren Energien, effizienter Energienutzung und klimaneutralen Mobilitätsmaßnahmen. Insgesamt über 717.000 Euro an Fördergeldern für 374 Projekte wurden im Jahr 2019 in diesem Bereich genehmigt. Die finanzielle Unterstützung kommt insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen zugute.

In Summe wurden durch den mit Landesförderungen angestoßenen betrieblichen Umweltschutz 3520 Tonnen an CO 2 reduziert und 11,6 Millionen Kilowattstunden an Energie eingespart. Die durch die Förderungen ausgelösten umweltrelevanten Investitionskosten belaufen sich auf rund 21 Millionen Euro. Wir befinden uns hier also auf einem guten Weg.

Tirol ist als Herz der Alpen ein guter Standort für Unternehmensgründungen und bietet optimale Voraussetzungen für Innovation. Für das vergangene Jahr verzeichne man beispielsweise 2912 Neugründungen von Unternehmen. Fünf Universitäten und Fachhochschulen unterstützen auch die heimischen Start-ups bei der Entwicklung ihrer Ideen. Gemausert in Sachen Innovation hat sich in den letzten Jahren beispielsweise auch Osttirol, das früher als einer der strukturschwächeren österreichischen Bezirke galt: Im „Zukunftsranking der österreichischen Bezirke 2019“ des Instituts Pöchhacker Innovation Consulting aus Linz sprang der Bezirk Lienz zuletzt von Platz 68 im Jahr 2018 auf Platz 10 im Jahr 2019. Besonders in den Bereichen Innovationsdynamik liegt Osttirol laut dieser Studie vorn.

Tirols Wirtschaft ist vielfältig und ist zunehmend weiblich geprägt. Frauen spielen in der Tiroler Wirtschaft eine tragende Rolle. In Tirol waren Ende 2019 über 13.181 Betriebe in Frauenhand. Mehr als 53 Prozent der Unternehmensneugründungen werden mittlerweile von einer Frau getätigt – Tendenz steigend. In Summe zeigt sich, dass wir optimistisch in die Zukunft blicken können, trotz aller Schwierigkeiten. Die Leistungen unserer heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer, ihre Weitsicht und ihre Innovationskraft machen mich als Wirtschaftslandesrätin stolz und sehr zuversichtlich.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.11.2020)