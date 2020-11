Saharasand, Stille und Sternenrausch in Tunesien

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Endlosigkeit. Rund um Camp Mars wogen Wellen aus Sand. Ein magischer Ort. (c) Judith Hecht

Anders als Tunesiens Küste ist der Süden des Landes weniger bekannt. Dabei ist ein Trip in die Sahara ein schier unvergessliches Erlebnis.

Pack unbedingt die Skiunterwäsche ein", rät mir mein Mann, als ich den Koffer für meinen Wüstentrip in Tunesien einpacke. "Etwas übertrieben, diese Fürsorge", denke ich bei mir, um im letzten Moment sicherheitshalber doch noch Thermohose und -shirt ins Gepäck zu stopfen. Nicht ahnend, dass es gerade diese Utensilien sind, die mich die Nacht in der Sahara in vollen Zügen genießen lassen werden.

Doch der Reihe nach: Tunesien, vor allem die Städte Djerba, Monastir und Sousse an der Mittelmeerküste, war bereits in den 1970er-Jahren ein sehr beliebtes Urlaubsziel. Doch in den vergangenen Jahren hat sich das geändert. Der tunesische Tourismus hat ganz unabhängig von Corona schon bessere Tage gesehen: Seit dem Arabischen Frühling ist der nordafrikanische Staat bei Reisenden nicht mehr so populär. Das könnte sich in den kommenden Jahren jedoch schon wieder ändern, denn die Tourismusbranche hat viel getan, um die Infrastruktur auszubauen und Reisenden den Aufenthalt in ihrem Land möglichst komfortabel werden zu lassen.