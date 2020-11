Wie das Coronavirus befallene Zellen von der Arbeit abhält

Sars-CoV-2 lässt seine Wirtszellen auch ein Protein bauen, das deren eigene Proteinsynthese behindert. Damit kommt seine eigene RNA besser zum Zug.

Was ist es eigentlich, das uns all den Covid-19-Irrsinn gebracht hat? Im Grunde ein Stück Ribonukleinsäure (RNA). Wie ihr Schwestermolekül DNA besteht diese aus einer Kette, an der Basen hängen. Deren Sequenz ist das, was wir Erbinformation nennen. Insgesamt sind es bei Coronaviren ungefähr 30.000 Basen, das ist im Vergleich zu den drei Milliarden Basen des menschlichen Genoms (das aus DNA besteht) lächerlich kurz, für ein Virus aber ziemlich lang.