Von Wille und Würde – und dem Überleben

Am Donnerstag wird Lotte Brainin, Kämpferin gegen den Nationalsozialismus, 100 Jahre alt. Nach ihrer Flucht versuchte sie in Brüssel, Wehrmachtssoldaten für den Widerstand zu gewinnen. Bis sie verraten wurde.

Oft genug sind es die falschen Leute, die ein biblisches Alter erreichen. Naziverbrecher und ihre Handlanger zum Beispiel, dazu noch die Lauen, Unverbindlichen, die aus ihrem Herzen eine Mördergrube machen. Schon deshalb ist es ein Grund zur Freude, dass die österreichische Widerstandskämpferin Lotte Brainin heute ihren 100. Geburtstag begeht – wider alle Wahrscheinlichkeit, wenn man an die vielen Tode denkt, die ihr zwischen dem Einmarsch deutscher Truppen im März 1938 und der Befreiung aus dem KZ Ravensbrück im April 1945 zugedacht waren, und ebenso an das Seelenleid, das ihr das Wissen um das Schicksal ihrer Eltern – Jetti, die Mutter, ging in Auschwitz, Maurycy, der Vater, in Buchenwald zugrunde – sowie Dutzender Freundinnen und Kampfgefährten bereitet hat.