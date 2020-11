Waren sind im Grunde auch nur Daten

Die digitale Transformation bildet – unterschiedlich gewichtet – in den einschlägigen Lehrgängen längst einen Schwerpunkt.

Die Covidkrise hat in bisher nie gekannter Weise die weltweit existenzielle Bedeutung der Logistik sichtbar gemacht. Gleichzeitig wirkt sie wie ein Turbo für digitale Technologien, die auch im Alltag der Logistiker längst Einzug gehalten haben, wie Andreas Breinbauer, Leiter der Studiengänge „Logistik und Transportmanagement“ an der FH des BFI Wien, betont: „Einerseits gehört es zur Kernkompetenz der Fachkräfte, durch den gezielten Einsatz von Informationen und Daten Kundenerwartungen bestmöglich zu entsprechen. Andererseits bietet der Datenschatz, der durch logistische Prozesse entsteht, enormes Potenzial für noch effizientere Prozesse, innovative Dienstleistungen und neue Geschäftsmodelle.“

Integrativer Ansatz

Diesen Ansprüchen müsse eine Hochschule sich stellen, erklärt der Professor, weshalb man die Lehrpläne der Bachelor- und Materstudiengänge den Erfordernissen in dreierlei Hinsicht angepasst habe: „Erstens wird die Informationstechnologie im Allgemeinen behandelt und somit die Basis für ein Digitalisierungsverständnis geschaffen. Zweitens wird Digitalisierung als Querschnittsmaterie begriffen, die in den unterschiedlichen Fachthemen – vom Supply Chain Management bis hin zu Transport und Verkehr – integrativ vermittelt wird.“ Und drittens liege ein Augenmerk auf der Vermittlung von Zukunftsentwicklungen, die sowohl die Digitalisierung als auch den Megatrend Nachhaltigkeit im Blick haben.

In eine ähnliche Richtung argumentiert Oliver Schauer, Leiter des Masterstudiengangs Digitales Transport- und Logistik-Management an der Fachhochschule Oberösterreich am Campus Steyr: „Der Wettbewerb auf internationalen Märkten, der Kostendruck und die gestiegenen Anforderungen der Kunden bei Preis, Qualität, Zeit, multimodalem Transport und Umweltfreundlichkeit erfordern neue und ganzheitliche Konzepte.“ Man konzentriere sich in den Studienplänen daher auf die Vermittlung einer interdisziplinären Fachkompetenz, die sowohl den technisch-digitalen wie auch den Herausforderungen an Führungs- und Managementkompetenz gerecht werden könne, betont Schauer.

Digitale Beschaffung

Das MBA-Programm Strategic Purchasing & Supply Chain Management des Bundesverbands Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik in Österreich (BMÖ) legt vor allem einen Schwerpunkt auf digitalisierte Abläufe im Beschaffungsmanagement. Ohne Digitalisierung würden Prozesse zwar funktionieren, „nur weniger schnell und weniger transparent, da vom Menschen und nicht von Algorithmen gesteuert. Und dadurch vielleicht etwas fehleranfälliger“, sagt Heinz Pechek, geschäftsführender Vorstand des BMÖ. Ab Jänner 2021 wird das Programm durch die Akademie des Verbands auch in einer dualen Form angeboten: Der Präsenzstudienteil findet in Wien statt, der für die Erlangung des akademischen Grades eines Master of Business Administration (MBA) erforderliche Fernstudiengang wird an der Middlesex University mit organisatorischer Unterstützung der KMU Akademie absolviert.

An den rasanten Fortschritt im Bereich Digitalisierung immer wieder neu angepasst würden die Lehrinhalte der Wirtschaftsuniversität Wien, erklärt Sebastian Kummer, Leiter des Instituts für Transport und Logistik an der WU. Das Thema würde grundsätzlich in allen Veranstaltungen der speziellen Betriebswirtschaftslehre Transportwirtschaft und Logistik behandelt. „Das beginnt schon im ersten Studienabschnitt. So haben wir sowohl die Vorlesung als auch das dazugehörige Lehrbuch ,Beschaffung Produktion Logistik‘ überarbeitet und neben den Nachhaltigkeitsagenden sehr stark die Digitalisierung eingearbeitet.“ Das Gleiche gelte für das weltweit an Nummer drei gerankte Masterprogramm Supply Chain Management der WU. „Wir gehen darin auf Fragen der Datenanalyse ebenso ein wie auf aktuelle Digitalisierungsfragen, künstliche Intelligenz oder Blockchain-Technologie“, berichtet der Professor.

Ausgewählte Lehrgänge ► FH des BFI Wien: BA- und MA-Studium Logistik und Transportmanagement

► FH Oberösterreich: Digitales Transport- und Logistikmanagement

► BMÖ: MBA-Programm Strategic Purchasing & Supply Chain Management

► WU Wien: BA-Programm Transportwirtschaft und Logistik, MA-Studium Supply Chain Management.

