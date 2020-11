Ford Transit: Ganz der Alte und doch ganz neu

Ford erneuert den Transit, auch wenn man das nicht auf den ersten Blick sieht. Doch der bewährte Allrounder hat technisch einige Neuigkeiten zu bieten.

Wien. Der neue Ford Transit scheint auf den ersten Blick nicht wirklich neu zu sein, zu erkennen ist er am leichtesten am maßvoll veränderten Exterieur-Design und an einem praktischer gestalteten Innenraum.

Die großen Veränderungen fanden aber auch unter dem Blech statt: Über 4600 Komponenten, so Ford, wurden geändert oder ersetzt.

Gewicht eingespart

Die Dimensionen der Karosserievarianten innen wie außen sind identisch mit dem Vorgänger, doch der siebenten Auflage des Lastenesels wurde eine Entschlackungskur verordnet. Das eingesparte Gewicht kommt der Nutzlast mit einem Plus von bis zu 75 Kilogramm zugute.

Der Transit ist auf Wunsch bei den front- und heckgetriebenen Varianten und der Sechsgang-Handschaltung ab sofort auch mit 48-Volt-Technik erhältlich, die ihn zu Mild-Hybrid macht. Die 48-Volt-Technik ermöglicht mehr „Boost“ aus niedrigen Drehzahlen. Außerdem steckt der integrierte, riemengetriebene Startergenerator die im Stadtverkehr häufig anfallenden Start-Stopp-Manöver lockerer weg.

Im Schubbetrieb nutzt der Wagen die kinetische Energie und rekuperiert fleißig elektrische Energie, die in die Batterie zurückfließt. Im WLTP-Fahrzyklus schlägt diese Technik mit einer Verbrauchssenkung von drei Prozent zu Buche.

Zudem hat Ford bei dieser Modellreihe die Palette der Dieselmotoren um eine extrastarke Version angereichert.

Kraftbolzen

Wer sich für diesen Kraftbolzen entscheidet, verfügt über 185 PS sowie 415 Newtonmeter maximales Drehmoment, die aus zwei Litern Hubraum generiert werden.

Zusammen mit der Sechsgang-Automatik ist das nun ein Luxus-Lieferlaster mit souveränen Fahrleistungen. Zu bieten hat der Transit auch jede Menge elektronische Helferlein, wie einen intelligenten Abstandstempomaten oder einen Seitenwind-Assistenten.

Der Einstiegspreis in die neue Ford-Transit-Welt liegt bei 23.885 Euro für den Kastenwagen mit 105 PS. Unser getestetes Kastenwagenmodell L3 2.0 Liter EcoBlue Automatik Limited mit 185 PS startet bei 37.770 Euro (jeweils ohne Abgaben). (ms)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.11.2020)