Rückschlag für China im Wettlauf um den Corona-Impfstoff

Die chinesische Firma Sinovac führt in Brasilien klinische Studien durch.

Die brasilianische Gesundheitsbehörde setzte die finale Testphase der Sinovac-Studie wegen schwerer Nebenwirkung aus.

In China ist die Suche nach einem Impfstoff ein patriotisches Prestigeprojekt: Das Land, in dem die Pandemie ausbrach und dessen Regierung das Virus zunächst verharmlost und vertuscht hat, möchte unbedingt als erstes zur Lösung der Covidkrise beitragen. Tatsächlich liegt die Volksrepublik bisher gut im Rennen und hat mit staatlicher Unterstützung bereits knapp ein halbes Dutzend Impfstoffkandidaten in die dritte und finale Testphase katapultiert.