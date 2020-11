Ideologische Kriege gehören in Museum

In der aktuellen Debatte über das Heeresgeschichtliche Museum wird der Blick der Besucher völlig außer Acht gelassen.

Kürzlich hat sich das Heeresgeschichtliche Museum (HGM) den Werbespruch „Kriege gehören ins Museum“ zugelegt. Was wir aber aktuell erleben, ist ein ideologischer Krieg um dieses Museum. Zunächst übte eine „Expertenkommission“ inhaltliche Kritik an der Präsentation der Sammlung. Im Fokus stand dabei der Saal, der den Zeitraum 1918 bis 1945 zum Gegenstand hat. Nunmehr ist es der kurz vor dem Nationalfeiertag veröffentlichte Bericht des Rechnungshofs, auf den sich insbesondere der ORF stürzte.



Dabei scheint ein Blickwinkel völlig vernachlässigt zu werden, nämlich jener der Konsumenten, also der Besucher der Dauer- und Sonderausstellungen, der Teilnehmer an wissenschaftlichen Symposien sowie die ein größeres Publikum ansprechenden Events wie das Zeitreisespektakel.



Aufgrund meiner beruflichen und persönlichen Situation war und bin ich Teilnehmer an allen diesen drei Veranstaltungsformen des HGMs. Die Sammlungen erlebte ich nicht nur als interessierter Bürger, sondern auch als Lehrer, der seit vielen Jahren seine Schüler zu Führungen begleitet.