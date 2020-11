Mit Trump in die Rechtsschlacht

Justizminister Barr erlaubt Bundesanwälten die Untersuchung von Wahlbetrug. Senatschef der Republikaner will Gerichtsentscheid abwarten.

Eine Woche nach der Präsidentschaftswahl in den USA hat Donald Trump in seinem Kampf um eine Anfechtung des Ergebnisses prominente Unterstützung aus den eigenen Reihen bekommen. Die Parteispitze der Republikaner steht nahezu geschlossen hinter dem Präsidenten. Joe Biden solle erst als Wahlsieger akzeptiert werden, wenn die Gerichte über die Klagen entschieden haben, so der Tenor. Der Supermacht steht eine juristische Schlacht bevor, die sich aller Voraussicht nach bis in den Dezember ziehen wird.