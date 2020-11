Wiener Test-Container gehen in Betrieb

In den mobilen Ordinationen werden Schnelltests von Ärzten durchgeführt. Vorerst eröffnen drei in Wien, weitere sollen folgen.

Nachdem der Start zuletzt verschoben wurde, nimmt die Stadt Wien am Mittwoch die ersten Arzt-Container in Wien in Betrieb. Am Vormittag ist Gesundheitsstadtrat Peter Hacker bei der Eröffnung des Standorts in Favoriten zugegen, gemeinsam mit dem Vizepräsident der Wiener Ärztekammer, Johannes Steinhart.

Der Container befindet sich vor dem Laaerbergbad in Favoriten, genaue Adresse ist die Ludwig von Höhnelgasse 2. Zwei weitere Standorte werden am Mildeplatz in Ottakring sowie in der Lavaterstraße 5 unweit der U2-Station Aspernstraße in der Donaustadt öffnen. Allerdings werden vorerst die Container in Favoriten und Ottakring aufsperren.

Dazu sollen Patienten - anders als bisher geplant - Termine online auf der Homepage des Ärztefunkdiensts ausmachen. Vergeben werden Zeitfenster von 10 Minuten, auf drei Tage im Voraus.

Die drei Container sind als Pilotprojekt zu sehen. Werde das Angebot gut angenommen, sollen insgesamt 30 mobile Ordinationen in ganz Wien verteilt werden, hieß es dazu bereits aus dem Büro von Stadtrat Hacker.

Das Angebot richtet sich speziell an Personen, die Symptome wie Husten, Schnupfen und Fieber auf eine Coronavirus-Infektion abklären wollen. In den Containern wird ein Antigen-Test gemacht, anschließend wird das Ergebnis mit einem Arzt besprochen, der auch im Falle einer Grippe oder Erkältung behandeln kann. Mit den Testcontainern sollen Hausarzt-Ordinationen entlastet werden.

(twi)