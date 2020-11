NBA-Saisonstart am 22. Dezember bestätigt

Das Direktorium der National Basketball Association (NBA) hat die Pläne für die kommende Saison abgesegnet, damit wird unter dem Weihnachtsbaum gedribbelt. Die Free Agency startet in der Nacht auf den 21. November, dann wird es für Jakob Pöltl ernst.

Das Direktorium der National Basketball Association (NBA) hat die Pläne für die kommende Saison abgesegnet und damit einen Beginn der Spielzeit am 22. Dezember bestätigt. Das teilte die NBA am Dienstag (Ortszeit) mit. Tags zuvor hatten die NBA und die Spielergewerkschaft NBAPA eine Einigung in den Verhandlungen erzielt, die Zustimmung war nur noch eine Formsache.

Wegen der Corona-Pandemie ist die Saison kürzer und umfasst nur 72 statt der üblichen 82 Partien pro Team. Am 18. November kommt es zum Draft, bei dem sich die Clubs die Rechte an neuen Talenten sichern. Die Free Agency, in der Transfers erfolgen können, startet dann zwei Tage später (21. November MEZ ab Mitternacht) und betrifft auch den Wiener Jakob Pöltl, der am Mittwochvormittag in die USA zu seinem bisherigen Club nach San Antonio flog.

Der 25-jährige Center ist aktuell als sogenannter "Restricted Free Agent" eingeschränkt vertragslos. Somit könnten die San Antonio Spurs jedes Angebot eines Konkurrenten matchen, um Österreichs NBA-Pionier zu halten.

Zuletzt hielt er sich in Wien auf und hinterließ einige Antworten:

Jakob Pöltl: Es stand mehr Basketball auf dem Programm, weil die Kraftkammer aufgrund des Lockdowns nicht verfügbar war. Es war sehr schön zu Hause, aber ich freue mich natürlich auch darauf, dass es bald wieder losgeht.

Zu San Antonio: Ich werde vorerst in San Antonio bleiben, muss den Corona-Test absolvieren und gecleared werden. Ich werde wahrscheinlich in den Team-Facilities trainieren, voraussichtlich steht Individual-Training mit den Spurs auf dem Programm.

Zu nahen Terminen: Für mich heißt es bis zum 20. November einmal abwarten. Wenn die Free Agency beginnt, wird es wegen der heuer sehr beschränkten Dauer schnell gehen. Je nachdem, ob ich bei den Spurs bleibe oder wechsle, gibt es natürlich verschiedene Szenarien. Bei einem Wechsel müsste ich mir eine Wohnung suchen und mich erst einleben. Egal wo, der Beginn des Trainingscamps erfolgt schon in drei Wochen am 1. Dezember.