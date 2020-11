Bei den Razzien am Montag standen auch ehemalige hochrangige Funktionäre der IGGÖ im Blick der Ermittler - und unter anderem die Schakfeh-Stiftung.

Nach den Razzien gegen die Muslimbruderschaft am Montag tauchen nun auch einige prominente Namen bzw. Einrichtungen auf, die in den Fokus der Polizei geraten sind. Auch - ehemalige - Funktionäre der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) befinden sich darunter.