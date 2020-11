Die First Lady prägt das Image des Präsidenten, ihre Outfits sind deshalb wohl mehr als nur Mode, sondern auch Botschaft. Welche das bei Jill Biden sein könnten.

Mit Joe Biden wird bald ein neuer Wind im Weißen Haus wehen, in vielerlei Hinsicht. Auch was die Mode der baldigen First Lady Jill Biden angeht, die wohl eher nicht in die vestimentären Fußstapfen von Melania Trump treten wird. Zumindest, wenn ihre bisherigen Outfits ein Indikator sind.