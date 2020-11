Bildungsministerium startet neue Testverfahren in Schulen

Niederösterreichs Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bildungsminister Heinz Faßmman (beide ÖVP) am Mittwoch bei der Präsentation der neuen Teststrategie für die Schulen in Mödling.

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) setzt auf eine neue Teststrategie in den Schulen: Antigentests und RT-Lamp-Tests sollen das ausgegebene Ziel, Schulen offen zu halten, gewährleisten.

In der weiter offenen Debatte um die mögliche Umstellung auf Fernunterricht in den erneuerte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Mittwoch einmal mehr seine Durchhalteparole, die Schulen „so lange wie möglich“ offen zu halten. „Schulschließungen können nur die Ultima Ratio sein“, sagte er bei einer Pressekonferenz in Mödling, wo er, um dieses ausgegeben Ziel zu schaffen, eine neue Teststrategie für die Schulen vorstellte.

Diese beinhaltet Antigentests für symptomatische Personen sowie die im Vienna Biocenter entwickelten RT-Lamp-Tests, die sich „ausgezeichnet für Screenings“ eigneten und als ähnlich zuverlässig wie die PCR-Tests gelten, wie Faßmann betonte. Dieses Verfahren bringe zwei Vorteile mit sich: Einerseits könne die Entnahme der Probe mit Gurgelwasser erfolgen, „was besonders gut bei kleinen Kindern ist“, andererseits gebe es eine schnelle Auswertung im mobilen Bus-Labor vor der Schule, da für die Auswertung keine High-Tech-Laborgeräte nötig seien.

Das Problem mit den Kontaktpersonen werde damit entschärft. Wenn ein Verdachtsfall sich schnell als negativ herausstelle, gebe es hier auch keine K1-Personen mehr. Bei Unter-14-Jährigen ist für die Testung jedenfalls eine Einverständniserklärung der Eltern nötig, diese werden im Verdachtsfall auch informiert und können bei der Testung anwesend sein.

Für das Pilotprojekt der Antigentests, das nun seit Ende der Herbstferien läuft, wurden Bezirke in Niederösterreich, Kärnten und Tirol ausgewählt. Die bundesweite Ausrollung ist für Anfang Dezember geplant. Die Pilotphase der RT-Lamptests läuft derzeit in Niederösterreich, ein bundesweiter Einsatz sei derzeit noch offen, heißt es aus dem Bildungsministerium auf „Presse"-Anfrage.

Neos begrüßen neue Testverfahren

Zustimmung für die neuen Testverfahren kam am Mittwoch von den Neos. „Die Schließung der Pflichtschulen und Kindergärten ist für uns eines der letzten Mittel“, wurde die pinke Bildungssprecherin, Martina Künsberg Sarre, in einer Aussendung zitiert. „Wir begrüßen die Pläne des Ministeriums, Tests im Bildungsbereich auszuweiten, pochen aber darauf, dass alternative Maßnahmen umgesetzt werden, bevor es zu Schließungen kommt“.

Die Neos haben dafür eine Petition für offene Schulen gestartet, die zusätzlich eine erweiterte Maskenpflicht sowie hybriden Unterricht fordert. „Das Ziel muss sein, die Eltern und Kinder zu entlasten, die LehrerInnen bestmöglich zu schützen und einen weiteren Bildungsverlust zu verhindern.“

Der SPÖ allerdings ist das zu wenig. „Bis dato gibt es keine einheitliche Teststrategie für Schulen und Kindergärten und lediglich Pilotprogramme für mobile Teams in wenigen Bezirken“, sagte Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid. Von einer nötigen „Fast Lane“ für Tests aus dem Bildungsbereich oder einem gestaffelten Schulstart, um die Klassenzimmer auszudünnen, „wurde nicht einmal ansatzweise gesprochen.“

Mitreden Hat Österreich das Coronavirus noch im Griff? Diskutieren Sie mit! >>> Hier geht's zum Forum

(Red./juwe)