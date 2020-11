Anschlag auf Weltkriegs-Gedenkzeremonie in Saudiarabien

Bombenexplosion bei Veranstaltung auf nicht-muslimischem Friedhof in der Hafenstadt Dschiddah im Beisein europäischer Diplomaten und Konsulatsbeamten. Mindestens vier Personen wurden verletzt.

In der bedeutenden saudischen Rotmeer-Hafenstadt Dschidda hat es am Mittwoch einen Sprengstoffanschlag auf eine Gedenkfeier anlässlich des Endes des Ersten Weltkriegs am 11. November 1918 gegeben. Die Opferzahl ist noch unklar, die Rede ist von mindestens vier Verletzten.

Der Angriff auf die Feier, bei der zahlreiche auch europäische Diplomaten bzw. Konsulatsbeamte teilnahmen, fand auf dem nicht-moslemischen Friedhof von Dschidda (Jeddah) statt. Einer der Verletzten soll Grieche sein. Die französische Regierung verurteilte den "niederträchtigen Anschlag"; die französische Botschaft in Saudiarabien hatte die Veranstaltung organisiert. Weitere Details gab es am frühen Nachmittag vorerst nicht, ebenso keine Bilder.

In Dschiddah (rund vier Millionen Einwohner) in der Nähe von Mekka war es Ende Oktober zu einem Angriff auf einen Wachmann vor dem französischen Konsulat gekommen. Der Mann wurde verletzt, der einheimische Angreifer festgenommen. Die französische Botschaft hatte alle Franzosen in Saudiarabien zu "erhöhter Wachsamkeit" aufgerufen.

„Tag des Waffenstillstands"

Am 11. November 1918 unterzeichneten Vertreter des Deutschen Reichs in Compiègne (Frankreich) den Waffenstillstandsvertrag mit den Westmächten. Dieser „Armistice Day" (Tag des Waffenstillstandes) oder „Remembrance Day" - es gibt noch weitere Bezeichnungen - gilt gemeinhin als faktisches Ende des Krieges (die deutschen Verbündeten Österreich-Ungarn, Bulgarien und die Türkei hatten schon in den Wochen zuvor aufgegeben bzw. sich aufgelöst). Er wird in vielen Staaten weltweit, die damals auf Seiten der Alliierten waren oder nach dem Krieg erst neu entstanden, gefeiert, etwa in Großbritannien und vielen Ländern des Commonwealths von Australien über Indien bis Kanada, in Frankreich, Belgien, Serbien, Rumänien, Polen, etc.

Das Gebiet des heutigen Saudiarabiens war zur Zeit des Ersten Weltkriegs Teil des Osmanischen Reiches; 1916 brach ein Aufstand arabischer Stämme aus, die mit vor allem britischer Unterstützung gegen die türkischen Truppen im Land vorgingen und auch nach Jordanien, Palästina und Syrien vorstießen.

Im Juni 1916 griffen mehr als 4000 Araber und Beduinen Dschidda an. Die türkische Garnison hielt fast eine Woche stand, gab aber auf, als britische Kriegsschiffe und Bombenflugzeuge in die Schlacht eingriffen. Die eigentliche Niederlage der Türken in der Region trug sich dann im September 1918 angesichts des siegreichen Vorstoßes britischer, indischer, australischer, südafrikanischer und weiterer Truppen nach Palästina und Syrien zu.

(APA/AFP)