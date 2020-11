In Cleveland heult die Sirene für das Neue

Moderne Musik aus drei Jahrhunderten feiert das Cleveland Orchestra unter Franz Welser-Möst mit der luxuriösen 3-CD-Box „A New Century“: Sie reicht von Beethoven bis zu den Österreichern Bernd Richard Deutsch und Johannes Maria Staud.

Da lauert ein Ungetüm. Zwischen wiederkehrenden Lyrismen, klingelnden Schlagzeugmustern und plötzlichen Lärmattacken reckt es immer wieder das Haupt in die Höhe: Die Sirene ist es mit ihrem heulenden Glissando, „eine anti-kulturelle, ja anti-humane Dämonie“, wie Serenus Zeitblom in Thomas Manns „Doktor Faustus“ das Gleiten über die Tonstufen hinweg schaudernd nennt. Edgard Varèse hat sie als einer der Ersten im Orchester eingesetzt, in „Amériques“, uraufgeführt 1926 – die Klänge des US-Molochs, kunstvoll verdaut und in den Konzertsaal verfrachtet, ein immer noch elektrisierender Weckruf.