Johnny Depp: Volles Gehalt trotz Film-Ausstiegs

Nachdem er den Prozess um seine Ex-Frau verloren hat, wird Johnny Depp im neuen „Phantastische Tierwesen“-Film nicht mitspielen. Seine Gage bekommt er trotzdem, kolportiert zehn Millionen Dollar.

Seit Ende September die Produktion des dritten „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“-Films begonnen haben, hat Johnny Depp eine Szene gedreht. Es wird auch seine letzte sein: Er ist aus dem Film ausgestiegen. Seine Gage bekommt er trotzdem, berichtet das Branchenmagazin „Hollywood Reporter“. Es soll sich dabei um zehn Millionen Dollar handeln. Ein möglicher Ersatz für Depp könnte schon gefunden sein: Der dänische Schauspieler Mads Mikkelsen verhandelt derzeit um den Part des Gellert Grindelwald, berichtet „Deadline“.

Depp hatte die Rolle auf Wunsch – oder auch Druck – des Produktionsstudios Warner Bros. zurückgelegt. Er hatte zuvor in London einen Prozess gegen die Boulevardzeitung „Sun“ verloren. Der Schauspieler hatte die Zeitung wegen eines Artikels geklagt, in dem behauptet wurde, er habe seine Ex-Frau Amber Heard körperlich misshandelt. Der Promi-Prozess am High Court im Juli hatte weltweite Aufmerksamkeit erregt. Wochenlang zeichneten Depp und Heard das Bild einer zutiefst zerstörerischen Beziehung. Depps Klage wurde am Montag abgewiesen.

Die wegen der Coronakrise später als geplant begonnenen Dreharbeiten zu „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind 3“ hätte der Schauspieler unterbrechen müssen: In Virginia soll im November ein Verleumdungsprozess beginnen, bei dem Depp persönlich anwesend sein muss.

Vorsichtig nach #MeToo

Warner Bros. ist – wie andere Hollywood-Studios – nach der globalen #MeToo-Debatte vorsichtig geworden, um das Risiko einer Negativkampagne gegen einen Star oder Film zu minimieren. Dass Depp sein volles Gehalt bekommt, ist nicht unüblich. Stars seiner Größenordnung, sogenannte „A-Listers“, haben entsprechende Verträge. „Pay or Play“ nennen sich diese: Wer große Stars verpflichtet, muss auch zahlen – ungeachtet dessen, ob sie herausgeschnitten oder umbesetzt werden.

Bis zum Urteil hatte Warner Bros. an Depp festgehalten, auch weil „Harry Potter“- und „Phantastische Tierwesen“-Autorin Joanne K. Rowling zu seinen Unterstützerinnen gehört hatte. Zum Ausstieg Depps hat sie sich nun nicht geäußert. Auch Rowling selbst war selbst in einer früheren Beziehung körperlich misshandelt worden, das hatte sie heuer im Juni in einem Text geschrieben.

Dritter von fünf Filmen

Der nun gedrehte „Phantastische Tierwesen“-Film ist der dritte in einer Reihe, die auf fünf Teile anwachsen soll. Er erzählt die Vorgeschichte zu „Harry Potter“. In den Hauptrollen sind Eddie Redmayne und Jude Law (als Albus Dumbledore) zu sehen. Regie führt David Yates, der auch die letzten vier „Harry Potter“-Filme gedreht hat.

(her)