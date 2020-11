Mountainbiken am Wechsel: Papa kommt durch die Luft

Die Wexl Trails in St. Corona verlängern sachte die Saison. Der Besucherandrang beweist den Bedarf.

Trotz des aktuellen Corona-Lockdowns gibt es auch noch Lichtblicke in Form von überraschenden Öffnungen. So konnte man ausgerechnet in Sankt Corona am Wechsel – Nomen non est omen – dieser Tage, wenn die Niederungen unter einer grauen Nebeldecke lagen, nicht nur die Sonne sehen. Man konnte und durfte auch die Wexl Trails befahren, eine Bergauf- und drei verschiedene Bergabstrecken für Mountainbiker auf der niederösterreichischen Seite des Wechsels.

Sie sind zwar nicht mehr richtig in Betrieb (kein Verleih, kein Shuttle; Spende statt Eintrittsgeld), die Strecken werden aber trotzdem zur Benützung in Eigenverantwortung in Schuss gehalten. Der starke Besucherandrang auf das weitläufige Areal zeigt, wie sehr die Mountainbiker nach solchen Möglichkeiten gieren.

Spenden statt Eintrittsgeld Benedikt Kommenda

Glücklich ist, wer mit einem E-Bike da ist. Die Uphill-Flowtrail schafft man zwar auch ohne Motor, aber mehrmals nacheinander ist es mühsam (und für nur eine Abfahrt kommt man nicht hierher). Bergab geht es über den winkeligen Singletrail, den kugelbahnartigen Flowtrail oder die abenteuerliche Jumpline, wobei die Routen stellenweise knapp aneinander vorbei führen. „Wo kommt jetzt der Papa?“, fragt ein Kind in einer Familie, die mehrheitlich die Genuss-Roll-Variante gewählt hat und kurz stehen geblieben ist. „Durch die Luft!“, antwortet ein anderes Kind, und prompt saust Papa auf der Jumpline vorbei, ehe er mit Bravour deren höchsten Sprung nimmt.

Ich taste mich an Sprünge erst heran; Möglichkeiten dafür bietet auch der Flowtrail genug. Es ist ein feines Gefühl, für einen Moment nichts zu hören, weil die Räder den Boden verlassen haben – und wieder zu landen.

Über dem Nebel Benedikt Kommenda

Solang kein Schnee liegt, darf gefahren werden. Dann kommen die Skifahrer, zu einem neuen Schlepplift. Der wird nächsten Sommer auch Radler befördern.

