Briefing

Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Stadt-Land-Gefälle bei Corona-Infektionen: Lange Zeit galt Wien als der Corona-Hotspot Österreichs. Nun ist der Westen deutlich stärker betroffen. Köksal Baltaci geht in diesem Artikel der Frage nach, warum es zu diesen Unterschieden kommen konnte und welche Theorien die offiziellen Stellen dazu haben. Mehr dazu [premium]

Blindflug in die Pandemie: Die EU war gänzlich unvorbereitet auf das Coronavirus. Um das zu ändern, schlägt die Kommission neeu und gestärkte zentrale Behörden vor, schreibt unser Korrespondent Oliver Grimm aus Brüssel. Mehr dazu [premium]

Wolodymyr Selenskyj im Krankenhaus: Am Montag teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj über soziale Netzwerke mit, dass er trotz aller Sicherheitsmaßnahmen positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge musste er heute ins Krankenhaus gebracht werden. Mehr dazu.

Verschärfte Überwachung: Die Bundesregierung will aus dem Wien-Attentat ebenfalls Konsequenzen ziehen. Ein nächstes Mal soll es nicht mehr geben. Manche Ideen wären umsetzbar, andere stoßen rechtlich an Grenzen, oder aber sind schon Gesetz, analysiert Philipp Aichinger. Mehr dazu [premium]

Wie Rot-Pink regieren wollen: Wien hat gewählt und was wie eine Ewigkeit wirkt, ist gerade einmal einen Monat her. Die erste Rot-Pinke Koalition nimmt Form an. Was im Koalitionspakt steht, hat Martin Stuhlpfarrer recherchiert. Mehr dazu [premium]

Zwei Realitäten in Washington: Die Wahl in den USA ist geschlagen, zumindest wenn es nach den Nachrichtensendern und Demokraten geht. Und mitunter auch sehen das einige Republikaner so. Der amtierende Präsident will es nicht wahr haben und klammert sich an die Macht, während Joe Biden bereits präsidial agiert. Was bleibt von den Manipulationsvorwürfen und wie stehen Trumps Chancen auf eine zweite Amtszeit? Mehr dazu [premium]

Der Morgenticker zum Mitlesen: