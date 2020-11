Konsumkredite wurden teurer

(c) REUTERS (STEPHEN LAM)

Die Nachfrage nach Konsumkrediten sank in diesem Jahr.

In Österreich ist die Nachfrage nach Konsumfinanzierungen in diesem Jahr stark zurückgegangen, die Zinsen sind zuletzt aber merklich gestiegen. Woran das liegt.

Ob Reisen, Inneneinrichtung oder Fernseher. Konsumkredite werden von den Österreichern prinzipiell gern in Anspruch genommen. Mit dem Ausbruch der Coronakrise hat sich das aber geändert. Die Nachfrage ist deutlich zurückgegangen, nicht so die Zinsen. Mit einem Zinssatz von 5,61 Prozent im September und 5,62 Prozent im August waren neue Konsumkredite zuletzt so teuer wie seit über zehn Jahren nicht. Das zeigen Zahlen der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). Zählt man die Kosten eines Darlehens hinzu, die Verbrauchern bei Abschluss entstehen, belief sich der Wert für September sogar auf 7,51 Prozent.