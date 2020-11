Maradona begibt sich wegen Alkoholproblem in Behandlung

Genesungswünsche an Diego Maradona

Die Gehirn-OP hat Diego Maradona, 60, gut überstanden. Nun möchte Argentiniens Fußballlegende seinen Alkoholismus bekämpfen.

Argentiniens Fußball-Legende Diego Maradona wird nach seiner erfolgreichen Gehirn-Operation laut seinem Anwalt Matias Morla am Mittwoch aus dem Spital in Buenos Aires entlassen. Der 60-Jährige werde aber sogleich in eine Spezialklinik überstellt, wo er sich nicht nur erholen, sondern auch wegen seiner Alkoholabhängigkeit behandelt werden soll.

Maradona war am Dienstag der Vorwoche wegen eines Blutgerinnsels im Gehirn notoperiert worden. Anschließend musste der Weltmeister von 1986 aber länger als geplant im Krankenhaus bleiben, weil er unter Entzugserscheinungen gelitten hatte. "Diego hat den vielleicht schwierigsten Moment seines Lebens durchgemacht, und ich denke, es war ein Wunder, dass sie (die Ärzte, Anm.) diese Blutung in seinem Gehirn gefunden haben, die ihn das Leben hätte kosten können", betonte Morla.

(APA/Reuters)