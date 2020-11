Der Startschuss zum Titel-Endspurt

(c) Action Images via Reuters (TONY O´BRIEN)

Zum fünften Mal in Folge schlägt Dominic Thiem in London auf, dieses Mal als amtierender Grand-Slam-Champion. Doch erst beim Showdown in der O2-Arena ist der 27-Jährige überhaupt zum Major-Sieger gereift.

London/Wien. Die Geschichte, wie Dominic Thiem mit seinem ersten Grand-Slam-Triumph im Jahr 2020 endgültig die Tenniswelt eroberte, mag vor über 20 Jahren auf den Sandplätzen von Lichtenwörth in Niederösterreich ihren Anfang genommen haben. Der eigentliche Startschuss für den Weg zum historischen US-Open-Titel fiel aber vor genau einem Jahr in London, bei den ATP Finals, die der 27-Jährige heuer schon zum fünften Mal in Folge bestreitet (ab Sonntag, Auslosung heute 18 Uhr).