Musiksalon Nr. 12: Verhindertes Strauss-Glück

An diesem Wochenende wäre Christian Thielemann ans Staatsopern-Pult zurückgekehrt. Er hätte wieder einmal Richard Strauss' „Ariadne auf Naxos“ dirigieren sollen.

Thielemann und „Ariadne“, das war schon 2014 eine herrliche Sache, die dank des Streaming-Dienstes der Wiener Staatsoper verewigt werden konnte und mittlerweile auch auf DVD greifbar ist.

15. November: Streaming statt Live-Oper

So kann der Streaming-Dienst des Hauses am Ring nun als Ersatzvornahme die Aufnahme von damals zeigen. Ab Sonntag Abend steht sie für 24 Stunden online.

Im Musiksalon können wir uns aber an die gloriose Aufführungsgeschichte gerade dieser Richard-Strauss-Oper in Wien erinnern. Sie reicht von der Urauführung der - heute allseits gespielten - Zweitfassung des Werks, 1916, die einie der wenigen Weltpremieren von Format war, die am Ring stattgefunden haben, über eine legendäre Geburtstags-Vorstellung für den 80-Jährigen Komponisten, 1944, bis zu jener aufsehenerregenden Premiere, die im Jahr 1976 zum Durchbruch des Koloraturwunders Edita Gruberova führte - und wie schon 1944 stand auch damals wieder Karl Böhm am Dirigentenpult.

Jahrhundertsimmen

Ein Querschnitt durch von Böhm dirigierte Aufnahmen lässt einige der bedeutendsten Interpreten hören: Irmgard Seefried und Sena Jurinac in der Partie des Komponisten, Paul Schöffler als Musiklehrer, Gundula Janowitz und Lisa Della Casa als Ariadne, James King als Bacchus und Heinz Zednik als Tanzmeister. Nicht zu vergessen die großen Interpretinnen der teuflisch schwierigen Koloraturpartie der Zerbinetta: Alda Nono sang sie 1944 auf Wunsch des Komponisten, Edita Gruberova schaffte 1976 mit ihr den internationalen Durchbruch.