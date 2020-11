Deutschlehrende fordern Ende der AMS-Deutschkurse

Nachdem AMS-Chef Johannes Kopf die persönliche Anwesenheit in den Schulungen verteidigte, fordern die Deutschlehrenden in der Erwachsenenbildung nun das „sofortige Ende der Kursmaßnahmen“. Eine Protestaktion ist für Freitag geplant.

Das seit einer Woche aufrechte österreichweite Veranstaltungsverbot gilt, anders als im Frühjahr, nicht für knapp 65.000 Schulungsteilnehmer des Arbeitsmarktservice (AMS), die nach wie vor in (Deutsch-)Kursen persönlich anwesend sein müssen. In einem offenen Brief an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) und AMS-Chef Johannes Kopf fordern deshalb nun die Vertretung der Deutschlehrenden in der Erwachsenenbildung eine „sofortige Einstellung aller Kursmaßnahmen“ und damit das Ende der Deutschkurse im Bereich der Erwachsenenbildung. Die Kurse sollten bis nach Weihnachten ausgesetzt werden. „Wir sind nicht länger bereit, uns selbst und tausende andere jeden Tag zu gefährden.“

Denn Kursteilnehmer seien täglich „massenweise zur Stoßzeit“ am Weg in Institute, „viele so groß wie Einkaufszentren“ und lebten oftmals mit mehreren Kindern „in beengten Verhältnissen“, manche hätten Vorerkrankungen wie Bluthochdruck oder Diabetes oder laborierten an Kriegsverletzungen. Damit seien die Teilnehmer ein „gefährdeter Teil der Bevölkerung, der nicht geschützt wird“.

Protestaktion vor AMS für Freitag geplant

Als Lehrpersonen halte man es demnach „für gefährlich und verantwortungslos“, dass die von AMS und dem Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) angebotenen Kurse von der Lockdown-Verordnung ausgenommen würden. Sie fordern, diese bis nach Weihnachten auszusetzen. Bei einer Protestaktion vor der AMS-Geschäftsstelle in der Treustraße in der Brigittenau soll das am Freitag lautstark betont werden.

„Es sind die Erfahrungen aus dem Frühjahr, die jetzt zu einer anderen Vorgehensweise führen“, rechtfertigt AMS-Vorstand Johannes Kopf das Festhalten am Präsenzunterricht. Ein komplettes „Zusperren“ würde bedeuten, „sehr, sehr viele sozial schwächere Leute durch Online-Angebote“ zu verlieren. Aus seiner Sicht sei die persönliche Anwesenheit deshalb unverzichtbar, weil die Teilnehmer unterschiedlichste technische Voraussetzungen hätten und deshalb eine Umstellung auf Distance-Learning viele Defizite mit sich bringen würde, wie Kopf in der Vorwoche bereits betonte.

„Wir haben aus dem ersten Lockdown gelernt, dass wir viele Leute verlieren, wenn wir auf Online umstellen“, wiederholte Kopf am Donnerstag im Rahmen eines Pressegesprächs seine Beweggründe. Dabei gehe es nicht nur um die technische Ausstattung. Petra Draxl, Leiterin des Wiener AMS, ergänzte: Der Waff (Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds, Anm.) habe Schulungsteilnehmern Leihgeräte zur Verfügung gestellt - und zwar Jugendlichen, die eine überbetriebliche Ausbildung besuchen. Dann sei es allerdings in einigen Fällen dazu gekommen, dass in den Familien um die Geräte gestritten wurde. Auch die stabile Internetverbindung sei nicht immer vorhanden. Schließlich gehe es auch um die Frage, ob die jeweilige soziale Umgebung es ermögliche, zu lernen.

(Red./juwe)