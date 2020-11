Prinz Charles lanciert nachhaltige Luxusmode

Die Stiftung des Prinzen hat in Zusammenarbeit mit der Yoox Net-a-Porter Group eine nachhaltige Luxusmodekollektion entworfen.

Prinz Charles steigt ins Modebusiness ein. Der 71-Jährige hat mit seiner Stiftung Prince's Foundation ein Programm für Modestudenten auf den Weg gebracht, um altes Kunsthandwerk nicht aussterben zu lassen. In Zusammenarbeit mit der Yoox Net-a-Porter Group wurde nun als Höhepunkt des Projekts „The Modern Artisan“ eine 18-teilige nachhaltige Kollektion für Damen und Herren lanciert.

Sechs italienische Studenten des Forschungslabors Fashion in Process (FiP) der Designschule Politecnico di Milano waren an der Entwicklung der Kollektion beteiligt. Gleichzeitig absolvierten britische Kunsthandwerker im Dumfries House, dem Hauptsitz der Prince’s Foundation in Ayrshire, Schottland, eine Ausbildung in Kleinserienfertigung. So konnte ein Großteil der Kollektion im Textile Training Centre von Hand gefertigt werden.

Traditionelles Kunsthandwerk soll nicht in Vergessenheit geraten. beigestellt

Das Thema Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt der Kollektion. Lieferanten und hochwertige Materialien wurden bewusst ausgewählt, um eine Kollektion zu kreieren, die hochwertig und langlebig ist. Kaschmir und Wolle stammt etwa von der schottischen Textilfirma Johnstons aus Elgin, die vollständig rückverfolgbare, Bio-Öko-Seide vom Centro Seta in Italien. Darüber hinaus wurde bevorzugt mit Natur- und Bio-Materialien sowie wie mit Restbeständen gearbeitet und auf synthetischen Stoffe gänzlich verzichtet. Jedes Modell ist mit einer digitalen Kennung versehen, die über die Geschichte hinter dem Produkt, seine Materialien, die Schöpfer, die es kreiert und gefertigt haben, sowie über Pflege- und Reparaturempfehlungen informiert, sodass die Kunden ihre Stücke möglichst lange tragen können.

Die Capsule-Kollektion besteht aus zehn Teilen für Damen und acht für Herren. Sie wird in allen Onlineshops der Modegruppe (Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox und The Outnet) erhältlich sein. Alle Einnahmen kommen der Prince’s Foundation zugute und sollen weiterhin Ausbildungsprogramme zur Vermittlung traditioneller Textilkenntnisse fördern.

Die Kollektion soll zeitlos und langlebig sein. beigestellt

(chrile)