Cristiano Ronaldo nur noch acht Tore vom Weltrekord entfernt

Dem portugiesischen Superstar fehlen nur noch sieben Treffer auf den Allzeitrekord. Der Kroate Domagoj Vida erfuhr zur Halbzeit vom positiven Coronatest.

Lissabon/Wien. Superstar Cristiano Ronaldo ist weiter auf Weltrekordjagd. Mit seinem Treffer beim 7:0-Sieg im Freundschaftsspiel gegen Andorra erzielte der portugiesische Nationalspieler am Mittwochabend sein 102. Länderspieltor. Damit fehlen ihm nur noch acht zum alleinigen Rekord. Den hält bisher der frühere iranische Stürmer Ali Daei, der für seine Nationalelf 109 Tore schoss.

Der 35-jährige Juventus-Legionär, der erst vor Kurzem eine Corona-Infektion überstanden hat, traf gegen Andorra in der 85. Minute mit einem Kopfball aus kurzer Distanz zum 6:0, hatte zuvor aber einige gute Chancen vergeben. In Europa ist er schon jetzt mit großem Abstand die Nummer eins. Ungarns Legende Ferenc Puskás erzielte für sein Heimatland sowie für Spanien 84 Treffer.

Der Ungar Sándor Kocsis traf 75 Mal. Dahinter folgen die Deutschen Miroslav Klose mit 71 und Gerd Müller mit 68 Toren. In Österreich hält Toni Polster den Rekord. Der ehemalige Stürmer traf im ÖFB-Trikot 44 Mal.

Gegen Frankreich könnte Ronaldo bereits am Samstag in der Nations League nachlegen. Beide Teams halten bei zehn Punkten, es ist das vorentscheidende Duell um den Sieg in Gruppe A3. Die Franzosen reisen ohne Erfolgserlebnis an, sie unterlagen am Mittwoch Außenseiter Finnland mit 0:2. „Ich kann über keinen Spieler ein positives Urteil abgeben“, meinte ein enttäuschter Teamchef Didier Deschamps nach der Vorstellung von „Les Bleus“, die allerdings nicht mit der besten Aufstellung angetreten waren.

Corona-positiv – und am Rasen

Der kroatische Nationalspieler Domagoj Vida hat am Mittwoch unwissentlich mit einem positiven Corona-Befund gespielt. Während des Spiels gegen die Türkei (3:3) in Istanbul wurde das Testergebnis bekannt, wie der kroatische Verband HNS mitteilte. Es sei in der Halbzeitpause eingetroffen. Vida war zu dem Zeitpunkt bereits für eine Auswechslung vorgesehen und wurde sofort isoliert.

Bei der eigentlichen Testreihe für das Türkei-Spiel sei Vida noch negativ gewesen. Bei den Abstrichen am Mittwochmorgen für die Nations-League-Partie am Samstag in Stockholm gegen Schweden wurde der Abwehrspieler dann positiv getestet. Während der Profi von Beşiktaş Istanbul seine Quarantäne nun in Istanbul absolviert, soll der Rest des kroatischen Teams wie geplant nach Schweden reisen. (red/ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.11.2020)