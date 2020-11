Video: Hermann Maiers Animationsfigur wirbt für sicheres Skifahren

Wie Skifahren trotz Corona funktionieren kann, zeigt ein Animations-Werbevideo mit Hermann Maier in der Hauptrolle. Dabei werden die Maßnahmen im Lift und auf der Piste erklärt.

Skifahren trotz Corona - Hermann Maier zeigt in einem Animations-Werbevideo wie es funktionieren kann. Maßnahmen im Lift, auf der Piste und in der Skihütte einhalten, dann steht dem Skivergügen nichts im Wege, suggeriert der Werbespot. Von bisherigen Lifteröffnungen in Österreich sind bereits andere Bilder bekannt, von Menschenmassen, die vor dem Lift keinen Abstand halten.

Mit dem Werbevideo will man dem offenbar entgegenwirken. Denn die Liftbetreiber hoffen zumindest auf österreichische Gäste. Hermann Maiers animierte Figur macht im Video jedenfalls erneut auf die bereits bekannten Corona-Sicherheitsmaßnahen aufmerksam. Maske tragen, vor allem im und vor dem Skilift, Abstand beim Anstellen einhalten und in der Hütte wenn möglich Bargeldlos bezahlen.

(Red.)