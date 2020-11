Früh-Stücke: Was Sie heute wissen sollten

Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Österreich vor hartem Lockdown? Die Corona-Ampelkommission hat sich Donnerstagabend für offene Schulen für die Unter-14-Jährigen ausgesprochen (mehr dazu). Die Anzeichen, dass sowohl die Schulen als auch der Handel bald schließen müssen, mehren sich jedoch. Der „harte“ Lockdown könnte am Samstag verkündet werden. Mehr dazu [premium]

Zwei Berichte zum Anschlag in Wien. Die Untersuchungskommission, die die Fehler im Vorfeld des Attentats untersuchen soll, werde „volle Einsicht" bekommen, verspricht Justizministerin Alma Zadic. Die Öffentlichkeit wird aber wegen des nachrichtendienstlich heiklen Inhalts nicht den vollständigen Bericht erhalten. Und Zadic lässt aufhorchen: Abseits des Anti-Terror-Pakets plant sie die Umsetzung der lang verschobenen Reform des Maßnahmenvollzugs. Mehr dazu

US-Wahlbehörden sehen keine Belege für Betrug. Hochrangige Vertreter der US-Wahlbehörden sehen keinerlei Belege für Betrug oder andere Unregelmäßigkeiten bei der Präsidentenwahl. Die Wahl am 3. November sei "die sicherste der amerikanischen Geschichte" gewesen", betonten Vertreter von Behörden der US-Bundesregierung wie von einzelnen Staaten am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung.

