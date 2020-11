Droht FC Barcelona Konkurs? Keine Einigung über Gehaltssenkungen

Den Klub plagen finanzielle Probleme, mit den Spielern konnte man sich jedoch nicht auf eine Senkung der Gehälter einigen.

Beim FC Barcelona ist in Verhandlungen zwischen Vorstand und Fußballprofis bisher kein Einvernehmen über eine Senkung der Millionengehälter erzielt worden. Die Parteien haben "nach mehreren Tagen intensiver Treffen die Konsultationsphase beendet, ohne eine Einigung zu erzielen", hieß es in einer Stellungnahme des spanischen Klubs am Mittwochabend.

Der Klub schrieb von "schwerwiegenden finanziellen Problemen" und fehlenden Einnahmen von mehr als 300 Millionen Euro. "Das erfordert eine Gehaltsanpassung von 191 Millionen Euro", hieß es. Laut spanischen Medien könne Barca schon im Jänner der Konkurs drohen, wenn die Spieler um den Star Lionel Messi nicht auf einen Teil ihrer Gehälter verzichten.

(APA)