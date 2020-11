Mitreden: Was ist von Rot-Pink in Wien zu erwarten?

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Vor dem Wiener Rathaus laufen die Vorbereitungen für Weihnachten, im Wiener Rathaus die Vorbereitungen für eine neue Koalition (APA/HERBERT PFARRHOFER)

In Wien gibt es bald eine Premiere: die erste rot-pinke Stadtregierung. Wo liegen die Stolpersteine, wo die Chancen? Und welche Probleme sollte die Koalition zuerst angehen? Diskutieren Sie mit!

Für die Neos in Wien beginnt eine neue Ära: Sie wechseln von der Oppositions- auf die Regierungsseite und arbeiten erstmals mit den Roten zusammen. In Salzburg regieren die Neos bereits seit 2018, allerdings gemeinsam mit der ÖVP und den Grünen. Wie das funktioniert, können Sie hier nachlesen.

Aber zurück nach Wien: Schon am Dienstag soll das Koalitionsprogramm präsentiert werden. Martin Stuhlpfarrer hat vorab bereits einige Details recherchiert. Ein Schwerpunkt von Rot-Pink wird der Kampf gegen den Personalabbau in den Wiener Spitälern sein. Weiter Themen sind die „Joboffensive 50 Plus“ und Wien als Klima-Musterstadt. Lokale Firmen sollen bei städtischen Auftragsvergaben bevorzugt werden. Und gesellschaftspolitisch will man Wien als Stadt präsentieren, „die tolerant gegenüber allen Lebensentwürfen ist“. Mehr zum Programm lesen Sie hier nach.

Im Bereich Bildung, einem Themenschwerpunkt der Neos, wird in der Koalition unter anderem die Digitalisierung forciert. Aber auch in der Coronakrise halten Neos und Wiener SPÖ hier zusammen: Sie sprechen sich aktuell gegen eine Schließung der Schulen aus, die im Raum steht.

Die nach der Wahl vom 11.Oktober erstarkte ÖVP lässt unterdessen ihre Muskeln gegen Rot-Pink spielen: Die Neos werden an ihre Wahlversprechen erinnert. Und wie Chronik-Ressortleiter Dietmar Neuwirth in einer Analyse schreibt, sind für die SPÖ heikle Punkte dabei. Die Neos forderten im Wahlkampf unter anderem eine Schuldenbremse, das Aus für die U-Bahn-Steuer und die automatische Erhöhung der Gebühren. Ein weiterer Knackpunkt: Die Pinken wollen, dass die Miete im Gemeindebau für Besserverdiener steigt. Mehr über die Stolpersteine lesen Sie hier mehr.

Der bisherige Regierungspartner, die Grünen, befanden sich nach Michael Ludwigs Entscheidung, im Schockzustand, wie Stuhlpfarrer hier schreibt. Doch auch für die Neos unter Wien-Chef Christoph Wiederkehr bedeutet die Koalition mit der mächtigen SPÖ ein großes Wagnis. „Wir stehen seit Jahren fest in der Mitte“, betont Bundespartei-Chefin Beate Meinl-Reisinger im Interview mit Oliver Pink. Das sieht nicht jeder Beobachter so, viele orten einen Linksruck.

(sk)

Diskutieren Sie mit: Sind Sie zufrieden mit Michael Ludwigs Wahl? Ist Rot-Pink die richtige Koalition für Wien? Was erwarten Sie sich vom Neo-Regierungspartner? Wo sehen Sie die Gefahren? Und welche Themen müssen dringend angegangen werden?