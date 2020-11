John Legend findet Anteilnahme nach Fehlgeburt ermutigend

"Es war ermutigend, so viel Liebe und Unterstützung von so vielen Menschen zu erhalten, die ähnliche Dinge erlebt haben."

Der US-Sänger John Legend (41) und das Model Chrissy Teigen (34) haben nach dem Tod ihres gemeinsamen Babys viele Nachrichten von Menschen erhalten, die ebenfalls Fehlgeburten erlitten hatten. "Es war ermutigend, so viel Liebe und Unterstützung von so vielen Menschen zu erhalten, die ähnliche Dinge erlebt haben", sagte Legend dem US-Promiportal "Entertainment Tonight".

Indem Chrissy ihre Erfahrungen teile, habe sie auch anderen Menschen geholfen, die aktuell den Verlust eines Kindes durchmachen oder in der Zukunft einmal durchmachen könnten, so der Musiker. Das Paar, das bereits einen Sohn (2) und eine Tochter (4) hat, hatte Anfang Oktober in einem emotionalen Instagram-Post öffentlich gemacht, das Teigen eine Fehlgeburt erlitten hatte. Teigen postete dabei auch Fotos aus dem Krankenhaus direkt nach dem Eingriff. Kritikern entgegnete sie in einem Essay, dass sie damit anderen Menschen helfen wolle: "Diese Fotos sind nur für die Menschen, die sie brauchen."

(APA/dpa)