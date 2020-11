Jakobsmuscheln mit Ingwer

Essen wie auf Sardinien? Isst man die Linguine mit geschlossenen Augen hört man vielleicht sogar das Meer rauschen.

Zutaten (4 Portionen):

1 Stück Ingwer (3–4 cm lang)

2 Knoblauchzehen

2 Nori-Blätter

1 EL Butter

12 Jakobsmuscheln (ausgelöst, ohne den orangen Rogen)

2 ELAusternsauce

200 g Crème fraîche

Zubereitung:

80 ml halbtrockenerWeißwein Den Ingwer und Knoblauch schälen und sehr fein hacken. Nori-Blätter mit der Küchenschere in grobe Stücke schneiden und in einer großen Pfanne in 10 min knusprig trocknen. Dann die Blätter mit den Händen grob zerbröseln. Nun in der Pfanne die Butter schmelzen.

Darin die Jakobsmuscheln von beiden Seiten je 2 min kräftig anbraten. Herausnehmen, beiseitestellen. Ingwer und Knoblauch mit Austernsauce, Crème fraîche und Weißwein in die Pfanne geben und 5 min einkochen lassen. Dann die Jakobsmuscheln wieder in die Pfanne geben und ca. 1 min erhitzen. Mit den Nori-Bröseln bestreuen und in der Pfanne auf den Tisch stellen.

GU Verlag

Der israelische Koch Uri Buri hat sich kulinarisch auf Fisch und Meeresfrüchte spezialisiert, die er frisch aus dem Hafen seiner Heimatstadt Akko bezieht. Neben Rezepten beinhaltet das Buch auch viel grundsätzliches Wissen zum Umgang mit Fisch in der Küche. „Uri Buri – Meine Küche“, GU-Verlag, 29,90 Euro.