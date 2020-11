9262 Fälle binnen 24 Stunden in Österreich

Der hohe Wert dürfte auf Nachmeldungen und Probleme mit dem Meldesystem zurückzuführen sein. 546 der Erkrankten liegen auf Intensivstationen.

Die Zahl der Personen, die sich binnen 24 Stunden neu mit dem Coronavirus infiziert haben, ist am Donnerstag auf einen neuen Rekordwert geklettert. Laut Innenministerium wurden mit Stand 9.30 Uhr 9.262 Menschen neu positiv auf Covid-19 getestet.

Bisher gab es in Österreich 181.642 positive Testergebnisse. 1.608 Personen sind an den Folgen des Coronavirus verstorben und 107.876 wieder genesen. Am Donnerstag befanden sich 3.811 Infizierte in krankenhäuslicher Behandlung. 546 der Erkrankten waren auf Intensivstationen. Die Zahlen nach Bundesländern: Burgenland: 194, Kärnten: 399, Niederösterreich: 634, Oberösterreich: 2.554, Salzburg: 798, Steiermark: 1.116, Tirol: 879, Vorarlberg: 537 und Wien 2.151.

Probleme mit Meldesystem

Besonders hoch sind die Zahlen in Wien. Für die Bundeshauptstadt ist es ebenfalls ein neuer Spitzenwert. Aber: Der hohe Wert gehe auf Nachmeldungen zurück, heißt es beim Krisenstab der Stadt. So ist der Wert nur mäßig aussagekräftig, da es seit dem Wochenende technische Probleme mit dem Epidemiologischen Meldesystem des Bundes (EMS) gibt, in das die Bundesländer die Corona-Daten einmelden.

Wie hoch also die tatsächliche Zahl der neuen Coronavirus-Fälle innerhalb von 24 Stunden ist, kann daher aus der heute publizierten Statistik nicht korrekt herausgelesen werden. Die technischen Probleme betreffen laut Krisenstab alle Bundesländer. Laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sollten diese aber nun behoben sein. Wobei der Ressortchef für den heutigen Donnerstag noch mit Nachmeldungen rechnete.

Laut den vorhandenen Daten wurden bisher in Wien insgesamt 43.679 Coronavirus-Infektionen registriert. Außerdem sind in der Bundeshauptstadt nun 402 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen. Eine 89-jährige Frau und drei Männer zwischen 65 und 82 Jahren sind mit einer Coronavirus-Infektion bzw. an den Folgen gestorben. Wieder gesund sind mittlerweile 29.427 Personen.

Am gestrigen Mittwoch wurden 7.727 Tests vorgenommen: Insgesamt wurden in Wien seit Beginn der Pandemie 703.312 Tests durchgeführt.

(APA)