Stadtentwicklung: "Den Kleinen gehört die Zukunft"

Kleinere und mittlere Städte werden in der Stadtentwicklung oft stiefmütterlich behandelt. "Die Presse" hat sich in Trofaiach, St. Pölten und Traun umgeschaut.

Wenn der Greißler am Hauptplatz sich nicht mehr gegen den großen Supermarkt am Ortsrand durchsetzen kann, wenn Einfamilienhäuser und neue große Wohnblocks das Städtchen immer weitläufiger und beliebiger machen, alte Fabrikanlagen ungenutzt vor sich hin gammeln, die Leute zum Arbeiten, zum Schul- und Arztbesuch auspendeln und das Zentrum eigentlich keines mehr ist: Dann sinkt die Lebensqualität trotz noch so grüner Umgebung und schöner Wohnungen.