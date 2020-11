Schüsse auf Saudi-Botschaft in Niederlanden

20 Mal feuerte ein Angreifer auf das Botschaftsgebäude in Den Haag. Verletzt wurde niemand.

Den Haag. Der Angreifer kam am früheren Morgen und feuerte auf das saudische Botschaftsgebäude in Den Haag. Mindestens 20 Schüsse wurden abgegeben. Die niederländischen Sicherheitskräfte leiteten umfangreiche Untersuchungen ein. „Die Meldung von dem Anschlag auf die Botschaft ging bei uns am Donnerstag kurz vor 6.00 Uhr morgens ein“, berichtet die Polizei. Auf der Straße seien viele Patronenhülsen gefunden worden. Niemand wurde nach bisherigen Erkenntnissen bei dem Anschlag verletzt oder getötet.

Die Schüsse wurden auf das Erdgeschoss und das erste Stockwerk des schneeweißen Botschaftsgebäudes, das an der noblen Koninginnegracht Nummer 26 liegt, abgefeuert. Die Koninginnegracht ist eine der schönsten Grachten in Den Haag, sie liegt im Stadtteil „Archipel“. Auch die Botschaften von Dänemark und Lettland haben hier ihren Sitz. Die Residenz der österreichischen Botschafterin ist nur einen Katzensprung von der saudischen Botschaft entfernt.

Motiv war vorerst unklar

„Ich habe die Schüsse gehört. Erst dachte ich, das sind Feuerwerkskörper, aber mir wurde schnell klar, da wird geschossen“, berichtet einer der Bewohner der Koninginnegracht, der nicht namentlich genannt werden will. „Das muss ein Schnellfeuergewehr gewesen sein.“

Was die Hintergründe des Anschlags oder mögliche Täter betrifft, tappte die Polizei zunächst noch völlig im Dunkeln. „Die Ermittlungen laufen“, hieß es dazu lediglich am Donnerstag. Die Polizei setzt bei ihrer Fahndung auch Spürhunde ein.