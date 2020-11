(c) Getty Images/Tetra images RF (Tetra Images)

BioNTech und Pfizer hatten am Montag positive Zwischenergebnisse in der entscheidenden Studie mit ihrem Corona-Impfstoff verkündet. Demnach bot die Impfung einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor Covid-19.

Der Österreicher Christoph Huber (76) spricht mit der „Presse“ über den Corona-Impfstoff von Biontech, der weltweit Hoffnungen schürt.

Die Presse: Am Montag gingen Eilmeldungen um die Welt, wonach der Corona-Impfstoff von Biontech hochwirksam sein dürfte. Wann haben Sie von den vielversprechenden Zwischenergebnissen der Impfstudie erfahren?



Christoph Huber: Am Sonntagabend davor. Da hat mich Uğur (Anm.: Şahin, Konzernchef) angerufen. Wir haben dann beide am Telefon gejubelt.