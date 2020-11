IGGÖ-Präsident: „Falsche Prioritäten“ der Regierung

(c) APA/HELMUT FOHRINGER

IGGÖ-Präsident Ümit Vural bei einer Trauerfeier nach dem Attentat in Wien.

Die Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich sieht die geplanten Maßnahmen kritisch. Intern hört man Unmut über die Kommunikation mit den Behörden.

Wien. Falsche Prioritäten. Diese Worte verwendetet Ümit Vural, Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ), in Zusammenhang mit dem jüngsten Vorhaben der türkis-grünen Bundesregierung gegen islamischen Terrorismus. Mit dem Begriff des „politischen Islam“ hat man in der IGGÖ ja schon länger ein Problem. Der Begriff sei schwammig. Und letztlich gehe es um eine Gesinnung – und die könne das Strafrecht nicht ahnden, das ginge nur mit Handlungen.