Frauen und Junge haben Angst vor der Zukunft

Die Bevölkerung beschäftigt die Angst vor der Altersarmut und sie macht sich Gedanken darüber, ob sie künftig eine staatliche Pension erhalten wird. Heizt Corona alte Konflikte neu auf?

Wien. Corona macht etwas mit den Menschen. Vor allem mit den Jungen und den Frauen. Es scheint, dass vor allem sie von den Auswirkungen der Krise betroffen sind. Nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft.

Seit sich die Pandemie ihren Weg nach Europa gebahnt hat, sind die wirtschaftlichen Verwerfungen gravierend. Österreich steht eine Rezession ins Haus, wie es sie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr gab. Hotels wie Gastronomie sind zum schon zweiten Mal binnen weniger Monate geschlossen. Und auch der Arbeitsmarkt wird nach der Krise wohl nicht mehr derselbe sein. Der Staat musste sich, um die Verluste für Unternehmen und Gesellschaft abzufedern, über die Maßen verschulden. Was bei vielen die Frage aufwirft, was die Zukunft – auch im Hinblick auf ihre Pension – bringen wird. Eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage des Marktforschers Market im Auftrag der Allianz Versicherung zeichnet ein eher düsteres Bild.