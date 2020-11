Tatra und Steyr: Eine altösterreichische Geschichte

Der tschechische Lkw-Hersteller äußert Interesse am Steyrer MAN-Standort. Bevor das konkreter wird: Historische Nähe besteht.

Wien. Man habe Interesse, den österreichischen Standort des Lkw-Herstellers MAN in Steyr zu übernehmen, so viel lässt man bei Tatra wissen, aber auch nicht mehr. Es fehle schließlich ein Memorandum von MAN, auf das sich etwaige Verhandlungen stützen könnten, und dieses sei allein Sache zwischen Konzernführung und Betriebsrat im Hause MAN (deren Gespräche am Donnerstag vom Betriebsrat abgebrochen wurden, so gut ist das Einvernehmen derzeit).