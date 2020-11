Grüne: Die ungewisse Zukunft Birgit Hebeins

(c) APA/HELMUT FOHRINGER

Die Partei von Birgit Hebein steht vor einem politischen Scherbenhaufen und brisanten Entscheidungen. Derweilen finalisierten SPÖ und Neos am Donnerstag ihren Koalitionspakt.

Wien. Derzeit sind alle Blicke auf die rot-pinken Koalitionsverhandlungen gerichtet, die am Donnerstag (laut Verhandlern) nach 35 Verhandlungsrunden abgeschlossen wurden. Das Ergebnis soll am Dienstag präsentiert werden. Die Angelobung der neuen Stadtregierung ist nun für die konstituierende Sitzung des Gemeinderats am 24. November geplant.