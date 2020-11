Joe Biden setzt auf Vertraute aus der Obama-Ära

Joe Biden nominiert erste Mitglieder seines Teams, viele mit Regierungserfahrung.

Wien/Washington. Joe Bidens erste Personalentscheidung folgte einer inneren Logik, und zugleich war sie auch ein Signal inmitten der jüngsten Eskalation der Coronakrise in den USA. Seit mehr als 30 Jahren hatte Ron Klain den designierten Präsidenten in all seinen Funktionen begleitet – im Senat, im Amt des Vizepräsidenten, im Wahlkampf. Er ist ein Mann für alle Fälle. Zwischendurch wechselte Klain den Job, als er als Stabschef unter Vizepräsident Al Gore fungierte und vor 20 Jahren bei der umstrittenen Neuauszählung in Florida eine führende Rolle spielte.