Ganz oben, einsam und allein

Nicht nur in Coronazeiten müssen schwere Entscheidungen getroffen werden. Auch wenn es Führungskräfte nicht gern zugeben: Die Isolation an der Spitze kann hart sein.

Das Harvard Business Review veröffentlichte 2012 eine viel beachtete Studie, die letzte ihrer Art. In der „CEO Snapshot Survey“ klagte die Hälfte der anonym befragten CEOs über Einsamkeit und Isolation an der Spitze. Zeitweise war dieses Empfinden so stark, dass sich 61 Prozent aller bzw. 70 Prozent der „erstmaligen“ CEOs in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt fühlten. Da war von Corona noch keine Rede.