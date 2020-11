Zell am Ziller: Marende mit Mädesüß im durstigen Dorf

Österreichs bestsortierte Bar residiert in Zell am Ziller schon länger, doch nun wird in dem Ski-Dorado auch „ausg'steckt“ und die Bier-Kultur spektakulär inszeniert.

Manche Sensationen waren heuer leicht zu übersehen. Das Plakat im Fenster des Gielerhofs etwa – mitten in Zell am Zeller listete es Ausschankzeiten auf. Dort, wo in der Regel Skifahrer bald ihre Schwünge ziehen sollten, prostete man sich vor wenigen Wochen bei einem veritablen Heurigen zu. Da musste der deutsche Mountainbiker schon einen Blick ins deutsch-österreichische Wörterbuch werfen, und dem Wiener wurde gleich ganz weinselig ums Herz. Maria Pfister hatte doch tatsächlich die erste Buschenschank Tirols eröffnet – und freut sich rückblickend über eine perfekte Sommersaison.